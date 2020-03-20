Орловские школы продлевают весенние каникулы из-за коронавируса
Орловские школы продлевают весенние каникулы в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова.
В этом году дети будут отдыхать с 23 марта до 5 апреля. Затем их переведут на дистанционное обучение (предварительно до 12 апреля). Также остаться дома придется ребятам, которые занимаются в учреждениях допобразования и учатся профессиональных образовательных организациях (СПО).
- По решению родителей или иных законных представителей для школьников 1-4 классов в этот период будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек, - пояснила Татьяна Владленовна.
Дошколятам разрешено свободное посещение детских садов. При этом наполняемость работающих групп должна быть не более 12 человек в одном помещении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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