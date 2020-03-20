Орловские школы продлевают весенние каникулы из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T10:36:21+03:00

С 6 апреля дети перейдут на дистанционное обучение, особый режим для дошколят и малышей 1-4 классов

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Орловские школы продлевают весенние каникулы в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает руководитель регионального Департамента образования Татьяна Крымова.

В этом году дети будут отдыхать с 23 марта до 5 апреля. Затем их переведут на дистанционное обучение (предварительно до 12 апреля). Также остаться дома придется ребятам, которые занимаются в учреждениях допобразования и учатся профессиональных образовательных организациях (СПО).

- По решению родителей или иных законных представителей для школьников 1-4 классов в этот период будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек, - пояснила Татьяна Владленовна.

Дошколятам разрешено свободное посещение детских садов. При этом наполняемость работающих групп должна быть не более 12 человек в одном помещении.

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ИСТОЧНИК KP.RU