2020-03-20T10:17:09+03:00
Происшествия

Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке Орловской области

Возгорание произошло в доме на улице Кирова
Наталья Меркулова
Поделиться:
Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке . Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиОдин человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке . Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Вчера, 19 марта, в районном центре Глазуновского района в одном из частных жилых домов на улице Кирова вспыхнул пожар. Происшествие случилось около 6 часов вечера.

К моменту прибытия пожарно-спасательной службы дом уже горел открытым пламенем. Сотрудникам МЧС удалось вывести из него 31-летнего мужчину, которого затем доставили в Глазуновскую центральную районную больницу. Позже было обнаружено тело 85-летней женщины.

- В результате пожара дом выгорел по всей площади, кровля сгорела и обрушилась. Также сгорел пристроенный к нему гараж. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России в Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24