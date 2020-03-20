Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке Орловской области

20 Март 2020 2020-03-20T10:17:09+03:00

Один человек погиб и один в больнице после пожара в Глазуновке . Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 19 марта, в районном центре Глазуновского района в одном из частных жилых домов на улице Кирова вспыхнул пожар. Происшествие случилось около 6 часов вечера.

К моменту прибытия пожарно-спасательной службы дом уже горел открытым пламенем. Сотрудникам МЧС удалось вывести из него 31-летнего мужчину, которого затем доставили в Глазуновскую центральную районную больницу. Позже было обнаружено тело 85-летней женщины.

- В результате пожара дом выгорел по всей площади, кровля сгорела и обрушилась. Также сгорел пристроенный к нему гараж. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU