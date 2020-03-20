2020-03-20T10:13:39+03:00
Общество

В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса

С 19 марта и каждый день, пока угроза не отступит
Ольга СУПОНЕВА
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Помолиться можно будет каждый день в 16.30Помолиться можно будет каждый день в 16.30Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Во всех храмах Орловской области с сегодняшнего дня, 19 марта, будут служить молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Каждый день, в каждой церкви, пока пандемия не пойдет на спад.

Благословил на проведение молебнов митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас, - цитирует слова Владыки официальный сайт Орловской митрополии.

Молебны будут проходить в 16 часов 30 минут.

Напомним, ранее храмы региона приняли ряд профилактических мер в связи с распространением коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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