В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T10:13:39+03:00

Помолиться можно будет каждый день в 16.30 Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 19 марта и каждый день, пока угроза не отступит

Изменить размер текста: A A

Во всех храмах Орловской области с сегодняшнего дня, 19 марта, будут служить молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Каждый день, в каждой церкви, пока пандемия не пойдет на спад.

Благословил на проведение молебнов митрополит Орловский и Болховский Тихон.

- За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас, - цитирует слова Владыки официальный сайт Орловской митрополии.

Молебны будут проходить в 16 часов 30 минут.

Напомним, ранее храмы региона приняли ряд профилактических мер в связи с распространением коронавируса.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU