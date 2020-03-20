В храмах Орловщины каждый день будет проходить молебен от коронавируса
Во всех храмах Орловской области с сегодняшнего дня, 19 марта, будут служить молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Каждый день, в каждой церкви, пока пандемия не пойдет на спад.
Благословил на проведение молебнов митрополит Орловский и Болховский Тихон.
- За двухтысячелетнюю историю Церкви события подобного рода случались не раз, и всегда православные христиане объединялись в соборной молитве ко Господу. И сегодня особо важна как усердная соборная молитва всего нашего духовенства в храмах, так и домашняя молитва каждого из нас, - цитирует слова Владыки официальный сайт Орловской митрополии.
Молебны будут проходить в 16 часов 30 минут.
Напомним, ранее храмы региона приняли ряд профилактических мер в связи с распространением коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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