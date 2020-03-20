Под Орлом «Чери» оказался в кювете из-за водителя, совершавшего обгон
19 марта в районе 6 часов вечера на автодороге «Орел-Тамбов» произошло ДТП. В районе 15 км отечественная легковушка сделала резкий маневр во время обгона и выехала на встречку. Опрометчивое решение 32-летнего водителя «Ваза» едва не привело к трагедии.
В это самое время со стороны Орла ехал автомобиль «Чери». Неожиданное появление на дороге отечественной легковушки, заставило его водителя иномарки свернуть в правый кювет. Автомобиль опрокинулся.
- В результате ДТП 36-летняя пассажирка и водитель «Чери» получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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