Под Орлом «Чери» оказался в кювете из-за водителя, совершавшего обгон

20 Март 2020 2020-03-20T09:57:26+03:00

Владелец отечественного «Ваза» выехал на встречку и едва не врезался в иномарку

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19 марта в районе 6 часов вечера на автодороге «Орел-Тамбов» произошло ДТП. В районе 15 км отечественная легковушка сделала резкий маневр во время обгона и выехала на встречку. Опрометчивое решение 32-летнего водителя «Ваза» едва не привело к трагедии.

В это самое время со стороны Орла ехал автомобиль «Чери». Неожиданное появление на дороге отечественной легковушки, заставило его водителя иномарки свернуть в правый кювет. Автомобиль опрокинулся.

- В результате ДТП 36-летняя пассажирка и водитель «Чери» получили телесные повреждения, но от госпитализации отказались, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU