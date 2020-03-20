В Орле продавец и его приятель обчистили полки магазина на 3 тысячи рублей

20 Март 2020 2020-03-20T09:21:47+03:00

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Администраторы одного из магазинов в Заводском районе Орла забили тревогу, когда не досчитались на полках товара более чем на 3 тысячи рублей. На место происшествие выехали сотрудники полиции.

Проверив записи видеокамер и опросив возможных свидетелей, полицейские установили личности воришек. Ими оказались двое мужчин, 33 и 30 лет. Один из них был продавцом магазина и с помощью нескольких манипуляций на кассе, помог вынести товар.

- На данный момент молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU