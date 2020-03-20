2020-03-20T09:24:31+03:00
Общество

278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонта

Управляющие компании жалуются, что деньги на разработку документации приходится собирать с нуля
Наталья Меркулова
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278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонт. Фото: пресс-служба администрации Орла278 крыш жилых домов в Орле требуют ремонт. Фото: пресс-служба администрации Орла
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19 марта в администрации Орла прошла очередная встреча с делегацией «Росатома». На этот раз эксперты приехали, чтобы оценить проекты по оптимизации работы транспорта и ремонта зданий.

Последняя тема особенно актуальна для жильцов 278 многоквартирных домов. На сегодняшний день 35 из 67 управляющих компаний подали информацию о состоянии обслуживаемых ими объектов и, как выяснилось, именно столько крыш требует текущего или капитального ремонта.

Однако сложности возникают уже в процессе подготовки проектно-сметной документации. Об этом рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта Леонид Захарченко.

- Разработка документации на ремонт одной крыши обходится в 50-150 тысяч рублей, но существующая нормативно-правовая база не позволяет брать эти средства из запаса, собранного жителями на капитальный ремонт. Решение проблемы может затянуться на несколько месяцев, - пояснил чиновник.

Фактически деньги на ПСД приходится собирать с нуля. Поэтому Леонид Захарченко выступил с предложением разрешить использовать средства капремонта на разработку документации. Его команда уже работает над этим вопросом вместе с Фондом капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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