Центр защиты прав потребителей разъясняет

20 Март 2020 2020-03-20T08:54:44+03:00

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Оплата коммунальных услуг, в особенности отопление, - одна из самых существенных статей расхода семейного бюджета.

28 декабря 2018 года было принято постановление Правительства РФ № 1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме». Оно позволяет выбрать наиболее эффективный и экономичный порядок определения платы за тепловую энергию.

В настоящее время способы расчета платы регулируются Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Согласно пункту 42(1) есть несколько вариантов расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению: если многоквартирный дом не оборудован ни коллективным (общедомовым), ни индивидуальным прибором учета, то размер платы определяется по формулам из норматива потребления коммунальной услуги, в случае если многоквартирный дом оборудован коллективным (общедомовым) прибором, но отсутствуют индивидуальные приборы учета, то размер платы определяется на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

В случае, когда хотя бы одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном доме оборудовано индивидуальным прибором учета, а также в доме установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, то размер платы определяется на основании показаний коллективного (общедомового) и индивидуального приборов учета тепловой энергии. Соответственно, если дом оборудован только индивидуальным прибором учета, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется по формулам на основании показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии.

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