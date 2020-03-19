В Орле экс-полицейского осудили за покушение на мошенничество

19 Март 2020 2020-03-19T22:03:31+03:00

Он заплатит штраф и не сможет работать в правоохранительных органах

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В Орловской области суд вынес приговор экс-полицейскому за покушение на мошенничество. Бывший начальник службы участковых одного из городских отделов полиции заплатит штраф и не сможет служить в правоохранительных органах.

Сам инцидент произошел летом прошлого года. Тогда велось расследование уголовного дела о незаконном проведении азартных игр и полицейский обещал помочь подозреваемому избежать наказания за сто тысяч рублей. При этом, по факту, повлиять на ход следствия не мог. "Стража порядка" поймали с поличным сотрудники собственной безопасности УМВД и сотрудники ФСБ. Следственный комитет возбудил и расследовал уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".

- Приговором суда Сергею Леонову назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU