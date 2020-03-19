Мэр Орла предложил передать уборку кладбищ "Зеленой роще"

19 Март 2020 2020-03-19T16:06:36+03:00

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Мэр Орла Василий Новиков предложил передать уборку кладбищ города региональному оператору. По мнению Василия Новикова, это будет логично, ведь у "Зеленой рощи" есть все возможности для такой работы.

Тема обсуждалась накануне, 18 марта, на заседании комитета по ЖКХ. На некачественную уборку орловских кладбищ сперва посетовал депутат Николай Паршиков. Так, Троицкое кладбище замусорено, жители жалуются. Коллегу поддержал мэр, он предложи горадминистрации проработать вопрос возможности уборки мест захоронения силами регоператора.

— Это было бы логично, чтобы региональный оператор, у которого имеется вся необходимая техника, убирал бы и городские кладбища,- отметил Василий Новиков. — Неважно в какой контейнер житель города выбросил мусор, он ведь уже заплатил за него.

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ИСТОЧНИК KP.RU