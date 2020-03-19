За два месяца орловские дружинники выявили 121 правонарушение

19 Март 2020 2020-03-19T15:30:26+03:00

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Добровольцы-дружинники продолжают патрулировать городские улицы и помогать полиции следить за порядком на массовых мероприятиях. Только за последние два месяца они выявили 121 административное правонарушение.

По закону любой житель может принять участие в охране общественного порядка. На данный момент в Орле в народных дружинах состоит 342 человека. Каждый из них прошел профессиональную, физическую и психологическую подготовку и имеет удостоверение.

- Граждане, достигшие 18 лет, желающие вступить в народную дружину, могут обратиться по месту жительства или учебы в территориальные органы исполнительной власти с заявлением, - говорят в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Лучших дружинников ежегодно отмечают почетными наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU