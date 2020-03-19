2020-03-19T15:03:02+03:00
Общество

Прачечное хозяйство в Орле хочет выйти из кризиса, предложив горожанам новые услуги

Сейчас МУП работает в убыток и имеет долг в 7 миллионов рублей
Наталья Меркулова
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Новые услуги для жителей города – именно в этом видят шанс на выход из многомиллионной долговой ямы в МУП «Банно-прачечное хозяйство». Сейчас предприятие работает в режиме строгой экономии, даже лампы стали менять на светодиодные, чтобы меньше затрачивать электроэнергии.

Напомним, меньше месяца назад хозяйство получило в собственность под пункт приема белья здание (объект культурного на Тургенева, 28), но прежде чем открыть его, придется провести капитальный ремонт.

- Прачечная может вытянуть предприятие. Мы хотим сделать пункты приемки белья в каждом районе города, — говорит Николай Ванифатов, руководитель МУП «БПХ».

Схожая ситуация сложилась и в МУП «Орелбыт». Здесь организовать стирку в формате самообслуживания с установкой стиральных машин для крупногабаритных вещей, например ковров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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