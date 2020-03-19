2020-03-19T14:49:21+03:00
Общество

На мосту Дружбы в Орле закончили замену железобетонных балок

Строители приступили к монтажу тротуарной части
Наталья Меркулова
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На мосту Дружбы в Орле закончили замену железобетонных балок. Фото: пресс-служба горсоветаНа мосту Дружбы в Орле закончили замену железобетонных балок. Фото: пресс-служба горсовета
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На мосту Дружбы в Орле закончили замену всех шести железобетонных балок. Строители приступили к монтажу тротуарной части. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На данный момент на мосту уже сделали омоноличивание продольных межбалочных швов, демонтировали перильные ограждения, а также выполнили работы по устройству монолитной тротуарной плиты длиной более 300 метров.

- Теперь идет устройство шкафной стенки на 8 опоре (со стороны улицы 5 августа) и консолей под опоры освещения по правой стороне моста. Осталось произвести монтаж семи балок, над которыми будет выполнено устройство тротуара, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского городского совета народных депутатов.

Работы ведутся в две смены в среднем по 70 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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