В Орловской области 60-летняя женщина едва не сгорела в собственном доме
Сегодня ранним утром, 19 марта, в поселке Щербовский Болховского района загорелся жилой дом. Не обошлось без пострадавших.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС России, информация о пожаре поступила на телефон диспетчерской службы «101» в начале шестого утра.
В результате возгорания пострадала 60-летняя хозяйка дома. Ее экстренно доставили в больницу.
- В доме сгорел диван, одна из комната закопчена по всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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