2020-03-19T13:46:11+03:00
Происшествия

В Орловской области 60-летняя женщина едва не сгорела в собственном доме

Жительница поселка Щербовский госпитализирована
Наталья Меркулова
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В Орловской области 60-летняя женщина едва не сгорела в собственном домеВ Орловской области 60-летняя женщина едва не сгорела в собственном домеФото: Архив "КП"
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Сегодня ранним утром, 19 марта, в поселке Щербовский Болховского района загорелся жилой дом. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального главка МЧС России, информация о пожаре поступила на телефон диспетчерской службы «101» в начале шестого утра.

В результате возгорания пострадала 60-летняя хозяйка дома. Ее экстренно доставили в больницу.

- В доме сгорел диван, одна из комната закопчена по всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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