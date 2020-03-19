Скоропостижно скончался орловский актер Игорь Гольтяпин

19 Март 2020 2020-03-19T14:15:45+03:00

«Король эпизодов» не дожил до своего 80-летия всего несколько месяцев

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18 марта не стало старейшего актера театра «Свободное пространство» Игоря Ивановича Гольтяпина. «Король эпизодов» не дожил до своего 80-летия всего несколько месяцев.

В труппе театра он служил с 1978 года. За более чем 40 лет Игорь Иванович стал известен по игре в таких спектаклях, как «Дурочка», «Колонисты», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Биндюжник и Король» и многих других.

- У актера не бывает маленьких ролей, и Игорь Гольтяпин стал настоящим «Королем эпизода», украшая своей игрой любой спектакль: от мюзикла до драмы и комедии. Мы навсегда запомним его доброжелательность и отзывчивость, прекрасное чувство юмора, высокие душевные качества и замечательный талант. Он всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости, - говорят коллеги актера.

Прощание с Игорем Гольтяпиным состоится 21 марта в 13.00 в Прощальном зале на Наугорском шоссе (Наугорское шоссе, 17 «б»).

ИСТОЧНИК KP.RU