19 Март 2020 2020-03-19T13:00:32+03:00

Деньги за купленные билеты можно будет вернуть

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Орловские театры переносят спектакли из-за коронавируса. Такое распоряжение опубликовало 18 марта региональное Управление культуры и архивного дела.

Спектакли, попавшие в сроки карантина, покажут после его окончания (конкретная дата станет известна позже). Ожидая премьера мюзикла «Кармен. История Хосе» в театре «Свободное пространство», запланированная на 4 апреля, также переносится. Все приобретенные билеты, а также ряды и места сохраняются.

Билеты на другие спектакли также действительны до конца 2020 года. Деньги за них можно вернуть до 30 мая в театральной кассе.

– Денежные средства за билеты приобретенные у нашего билетного оператора Quick Tickets будут возвращены автоматически в течение 30 рабочих дней после даты проведения спектакля. Личного посещения касс для этого не требуется, - рассказали «КП» в пресс-службе театра «Свободное пространство».

Подробную информацию о переносе спектаклей в «Свободном пространстве» можно узнать по телефону- 43-02-08, в ОГАТ им Тургенева - 76-25-46, в «Русском стиле» - 76-20-24, в Кукольном театре – 8 962 480 18 99 (главный администратор театра Максим Александрович).

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ИСТОЧНИК KP.RU