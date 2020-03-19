Орловцев приглашают на лекцию о ментальной арифметике

19 Март 2020 2020-03-19T12:34:03+03:00

Участникам расскажут о том, как развить интеллект с помощью математических упражнений

Изменить размер текста: A A

В грядущие выходные в Орле пройдет очередная встреча с участниками образовательного проекта «Свежая лекция». На этот раз мероприятие посвятят возможностям ментальной арифметики.

Организаторы обещают, что гости лекции узнают о том, как развить интеллект, почему ребенок с высоким уровнем IQ плохо учится в школе и почему этого не нужно бояться.

Полученные знания можно будет закрепить с помощью практических упражнений ментальной арифметики. Проведет занятие педагог Людмила Лысак.

- Человеческий интеллект требует умения им управлять и постоянного "апгрейда". На сегодняшний день существует огромное количество техник развития интеллекта. В это воскресенье мы познакомимся с одной из них, - говорят организаторы.

Участие в лекции бесплатное. Заявку можно оставить в официальной группе проекта.

КОГДА? ГДЕ?

22 марта, 13.00

Лаборатория социального развития (ул. Ленина, 1: Типография "Труд", 4 этаж)

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU