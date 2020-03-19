Орловцев приглашают на лекцию о ментальной арифметике
В грядущие выходные в Орле пройдет очередная встреча с участниками образовательного проекта «Свежая лекция». На этот раз мероприятие посвятят возможностям ментальной арифметики.
Организаторы обещают, что гости лекции узнают о том, как развить интеллект, почему ребенок с высоким уровнем IQ плохо учится в школе и почему этого не нужно бояться.
Полученные знания можно будет закрепить с помощью практических упражнений ментальной арифметики. Проведет занятие педагог Людмила Лысак.
- Человеческий интеллект требует умения им управлять и постоянного "апгрейда". На сегодняшний день существует огромное количество техник развития интеллекта. В это воскресенье мы познакомимся с одной из них, - говорят организаторы.
Участие в лекции бесплатное. Заявку можно оставить в официальной группе проекта.
КОГДА? ГДЕ?
22 марта, 13.00
Лаборатория социального развития (ул. Ленина, 1: Типография "Труд", 4 этаж)
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ИСТОЧНИК KP.RU