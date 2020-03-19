19 Март 2020 2020-03-19T11:53:28+03:00

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В Орловской области сжижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Такие данные сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

С 9 по 15 марта зарегистрировано 5 тысяч 166 случаев простудных заболеваний, 62,9% из которых среди детей. Хотя на частичном карантине сейчас все еще находятся 16 школ Орла и полностью закрыты две школы в Залегощенском районе, специалисты говорят, что эпидемиологическая ситуация находится в норме и даже ниже чем в целом по России.

- При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции выявлены вирусы гриппа А (H1N1)2009, гриппа В и вирусы не гриппозной этиологии, а также микоплазма пневмонии. Случаев коронавируса нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU