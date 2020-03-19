Орловцев приглашают на выставку «Мой Крым»

19 Март 2020 2020-03-19T11:24:29+03:00

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В Областном выставочном центре в Орле открылась выставка Народного художника России и академика Российской академии художеств Василия Нестеренко. Автор представил более 40 картин из цикла «Мой Крым».

Среди работ мастера – южные пейзажи, портреты местных жителей и много солнечного морского настроения. Духовно подзарядиться от них и вспомнить о лете можно будет до 19 апреля по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 33.

ЗНАЙ!

Значительное место в творчестве Василия Нестеренко занимает духовная живопись. Он принимал участие в воссоздании художественного убранства Храма Христа Спасителя и создал концепцию росписей главного храма скита Старый Русик на Афоне.

Сейчас Василий Нестеренко является главным художником строящегося в подмосковной Кубинке Главного Храма Вооруженных Сил РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU