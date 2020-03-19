Орловцев приглашают на выставку «Мой Крым»
В Областном выставочном центре в Орле открылась выставка Народного художника России и академика Российской академии художеств Василия Нестеренко. Автор представил более 40 картин из цикла «Мой Крым».
Среди работ мастера – южные пейзажи, портреты местных жителей и много солнечного морского настроения. Духовно подзарядиться от них и вспомнить о лете можно будет до 19 апреля по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 33.
ЗНАЙ!
Значительное место в творчестве Василия Нестеренко занимает духовная живопись. Он принимал участие в воссоздании художественного убранства Храма Христа Спасителя и создал концепцию росписей главного храма скита Старый Русик на Афоне.
Сейчас Василий Нестеренко является главным художником строящегося в подмосковной Кубинке Главного Храма Вооруженных Сил РФ.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU