Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы
Активисты регионального ОНФ решили обратить внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы. Дело в том, что посетителям учреждения приходится идти на автобусную остановку по щебню, ушедшему в грязь или по проезжей части.
- Ранее здесь был произведен перенос остановки, но тротуар к вновь обустроенной остановке не сделали, - пояснили «КП» общественники.
Сейчас ОНФ обратился в администрацию Орловского района и Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков с предложением исправить ситуацию и обеспечить людей безопасным и качественным тротуаром.
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ИСТОЧНИК KP.RU