Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы

19 Март 2020 2020-03-19T11:06:24+03:00

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Активисты регионального ОНФ решили обратить внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы. Дело в том, что посетителям учреждения приходится идти на автобусную остановку по щебню, ушедшему в грязь или по проезжей части.

- Ранее здесь был произведен перенос остановки, но тротуар к вновь обустроенной остановке не сделали, - пояснили «КП» общественники.

Сейчас ОНФ обратился в администрацию Орловского района и Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков с предложением исправить ситуацию и обеспечить людей безопасным и качественным тротуаром.

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ИСТОЧНИК KP.RU