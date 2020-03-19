2020-03-19T11:01:24+03:00
Общество

Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы

Людям приходится идти на автобусную остановку по проезжей части
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы. Фото: региональное отделение ОНФОрловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы. Фото: региональное отделение ОНФ
Изменить размер текста:

Активисты регионального ОНФ решили обратить внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы. Дело в том, что посетителям учреждения приходится идти на автобусную остановку по щебню, ушедшему в грязь или по проезжей части.

- Ранее здесь был произведен перенос остановки, но тротуар к вновь обустроенной остановке не сделали, - пояснили «КП» общественники.

Сейчас ОНФ обратился в администрацию Орловского района и Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков с предложением исправить ситуацию и обеспечить людей безопасным и качественным тротуаром.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области 60-летняя женщина едва не сгорела в собственном доме
Скоропостижно скончался орловский актер Игорь Гольтяпин
Орловские театры переносят спектакли из-за коронавируса
Орловцев приглашают на лекцию о ментальной арифметике
В Орловской области сжижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
В Орловской области сжижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
Орловцев приглашают на выставку «Мой Крым»
Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы
Орловцы обратили внимание чиновников на тротуар возле Плещеевской больницы
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Орловской области стали больше добывать полезных ископаемых
В ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии на орловской дороге
Орловские театры бьют тревогу из-за скандальной реконструкции