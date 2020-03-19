В Орловской области стали больше добывать полезных ископаемых

19 Март 2020 2020-03-19T10:36:15+03:00

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18 марта в Орле прошло очередное заседание облсовета. В центре внимание оказалось природопользование и экология. Подняли тему и добычи полезных ископаемых и подземных вод.

По данным Управления экологического надзора, сейчас на территории региона числится 108 участков недр местного значения. При этом на них действует 376 лицензий на добычу. 94 % из них принадлежат частным предпринимателям и лишь оставшиеся 6% - муниципальным предприятиям.

- В 2019 году проведено 15 аукционов (в 2018-м всего 4) на получение права пользования общераспространенными полезными ископаемыми. О положительной динамике в данном направлении говорит и то, что в бюджет области недропользователями уплачено 19 миллионов 682 тысяч 178 рублей (в 2018 году — 11 миллионов 529 тысяч рублей), - рассказал Евгений Алехин, руководитель регионального Управления экологического надзора и природопользования.

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ИСТОЧНИК KP.RU