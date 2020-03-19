В ГИБДД озвучили подробности смертельной аварии на орловской дороге

19 Март 2020 2020-03-19T10:27:41+03:00

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Госавтоинспекция Орловской области озвучила подробности смертельной аварии на дороге "Ливны-Долгое", котороая произошла вечером 18 марта. ДТП унесло жизнь молодого водителя отечественной легковушки.

"Комсомолка" рассказывала читателям о печальной аварии: примерно в 19:20 столкнулись "Шкода", "ВАЗ" и "Сан Енг". По вчерашней предварительной информации скончался от удара водитель "Шкоды", однако сегодня в Госавтоинспекции сообщили, что жертвой стал парень-водитель отечественной легковушки.

Фото: УГИБДД по Орловской области

- Пятидесятилетний водитель управлял автомобилем "Шкода", следовал по автодороге «Ливны – Евланово - Долгое», в районе 6 километра допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем "Санг Енг" под управлением 43-летнего водителя, после чего допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ" под управлением водителя 1999 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте ДТП, пассажиры автомобиля "ВАЗ" ( 46-летний мужчина и 25-летняя женщина) получили травмы, - рассказали "Космомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Сам водитель "Шкоды", спровоцировавший столкновение, получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU