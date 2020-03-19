Орловские театры бьют тревогу из-за скандальной реконструкции

19 Март 2020 2020-03-19T10:06:44+03:00

На доделку очередных объектов юбилейного благоустройства 2016-го года нужно более 14 миллионов рублей

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17 марта на заведении профильного комитете обсовета в очередной раз встал вопрос со скандальной реконструкцией городских достопримечательностей в 450-летию Орла. На этот раз о своей беде поведали театры.

Отслаивающаяся штукатурка, вздувшийся паркет и грибок на стенах – это еще полбеды. Академический театр им. Тургенева и театр «Свободное пространство» встали перед проблемой с грубыми нарушениями по электроснабжению, канализации системы пожаротушения, трубопроводу и многое другое.

Директор театра "Свободное пространство" Марина Теплова рассказала о последствиях юбилейного ремонта. Фото: пресс-служба облсовета

- Уже четвертый год театр пытается добиться окончания незавершенного ремонта, выполнения гарантийных работ и все безрезультатно, - рассказала директор театра «Свободное пространство» Марина Теплова, наглядно показав последствия юбилейной реконструкции.

Штукатурка в театре сыпется и на фасаде, и внутри здания. Фото: пресс-служба облсовета

Многочисленные обращения всегда заканчиваются одним ответом – нет финансирования. А сумму нужна немалая - 9,9 млн рублей на завершение ремонта в ОГАТ им. Тургенева и в 4,3 млн рублей — «Свободного пространства».

На этот раз представители Департамента строительства сказали, что направили ходатайство о выделении финансовых средств. Однако получится ли в этом году продолжить работы пока неизвестно, так же и то, почему в 2016 году были подписаны акты приемки заведомо недоделанных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU