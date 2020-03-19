Коронавирусу не догнать: Андрей Клычков решил противопоставить китайской хвори спорт

19 Март 2020 2020-03-19T10:02:21+03:00

Глава Орловской области записал для подписчиков видео с утренней пробежки, чтоб доказать своим примером - паниковать не стоит

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Глава Орловской области Андрей Клычков решил своим примером показать жителям региона, что паниковать из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19 не стоит. Накануне губернатор вышел в прямой эфир, где ответил на вопросы подписчиков о китайской хвори, в числе которых - "посещать ли спортзал или это опасно?". Клычков ответил, что физ нагрузка наоборот полезна и пообещал подписчикам выйти на пробежку.

И в плотном графике нашел время для спортивной активности. Чем охотно поделился в своем Инстаграме.

- Давно ленился, не бегал. Первое утро решил пробежать. Надеюсь силы воли хватит бегать каждый день. Сегодня первые три километра дались непросто, но надо заниматься, - отметил губернатор.

Снабдил видео Клычков позитивным хэштегом "коронавирусу не догнать".

Напомним, в регионе по данным на 18 марта нет подтвержденных случаев заражения. Режим повышенной готовности правительство области вводить не собирается.

Мы следим за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU