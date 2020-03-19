2020-03-19T09:19:54+03:00
Происшествия

На станции Орел задержали парня, обокравшего попутчицу в поезде

Молодой человек попал в объектив камер видеонаблюдения
Наталья Меркулова
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На станции Орел задержали парня, обокравшего попутчицу в поездеНа станции Орел задержали парня, обокравшего попутчицу в поездеФото: Архив "КП"
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Полицейские линейного отдела МВД России на станции Орел по горячим следам нашли и задержали вора, которому в поезде «АдлерМосква» приглянулось содержимое дамской сумочки.

42-летняя жительница Воронежской области оставила вещи на полке и заснула, а когда очнулась, их уже не было. К делу оказался причастен 24-летний безработный житель Корсаковского района Орловской области.

Воспользовавшись случаем, он решил прихватить с собой чужие вещи. Осмотревшись по сторонам, парень положил женскую сумку в свой рюкзак и вышел из поезда. Затем, забрав деньги, он избавился от ненужных улик.

Вычислить преступника помогли камеры видеонаблюдения, в объектив которых попался воришка. Вскоре он был задержан.

- Полицейские вернули женщине все ее украденные деньги и вещи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К подозреваемому применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, - рассказали «КП» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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