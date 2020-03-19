Орловцев, устроивших налет на магазин, отправят в тюрьму
В Орле суд вынес приговор по делу о налете на один из магазинов в Железнодорожного района облцентра. Двое грабителей отправятся в колонию на 3 года и на 5 лет.
Согласно материалам следствия, сговорившись приятели решили поживиться выручкой и товаром, но сделать это эффектно и дерзко, как в кино. Надели черные маски, ворвались в магазин и скрутили продавцов. В общей сумме они прихватили с собой 60 тысяч рублей.
Когда их задержала полиция, то поведение подельников оказалось разным. Один из них полностью признал вину и давал показания, за что получил срок на 2 года меньше, чем приятель.
- Приговор районного суда был обжалован адвокатом осужденных, однако судом апелляционной инстанции в удовлетворении жалобы отказано, приговор вступил в законную силу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU