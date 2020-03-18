2020-03-18T23:18:56+03:00
Происшествия

Один человек погиб и четверо покалечились в ДТП на орловской дороге

Столкнулись три автомобиля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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ДТП с трагическими последствиями случилось в Орловской области вечером 18 марта. Один человек погиб и четверо покалечились на дороге Ливны-Долгое.

На данный момент известна предварительная информация. В районе деревни Барково столкнулись три авто: иномарки "Шкода" и "Сан Енг", а также отечественный "ВАЗ". 50-летний водитель "Шкоды" погиб на месте аварии до приезда медиков. 43-летний водитель автомобиля "Сан Енг", 21-летний водитель "Десятки" и девушка-пассажир отечественной легковушки 25 лет пострадали. Также получил травмы мужчина-пассажир "Шкоды". Всех их на скорой увезли в медучреждение, госпитализировали.

-На месте аварии продолжают работу сотрудники МО МВД России «Ливенский».Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется сбор первоначальных данных о дорожно-транспортном происшествии, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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