2020-03-18T18:20:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Андрей Клычков в прямом эфире ответит на вопросы о коронавирусе

Сегодня, 18 марта, в 19.00 в своем Инстаграме
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков выйдет в прямой эфир чтобы пообщаться с жителями регионаАндрей Клычков выйдет в прямой эфир чтобы пообщаться с жителями региона
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Глава Орловской области Андрей Клычков решил развеять все слухи и дать ответы на интересующие вопросы относительно коронавируса. Глава Орловской области выйдет сегодня вечером, 18 марта, в прямой эфир в Инстаграме.

Сегодня губернатор провел заседание штаба по предупреждению опасной инфекции в Орловской области. По его словам ситуация на контроле.

- Приняты все необходимые профилактические и противоэпидемические меры, направленные на недопущение распространения вируса. Под наблюдением находятся все граждане, прибывшие из неблагоприятных по инфекции стран. На сегодня их 75 человек. Заболевших и инфицированных нет, - написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.

Смотрите прямой эфир главы региона и задавайте вопросы в его Инстаграме - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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