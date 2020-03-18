Андрей Клычков в прямом эфире ответит на вопросы о коронавирусе
Глава Орловской области Андрей Клычков решил развеять все слухи и дать ответы на интересующие вопросы относительно коронавируса. Глава Орловской области выйдет сегодня вечером, 18 марта, в прямой эфир в Инстаграме.
Сегодня губернатор провел заседание штаба по предупреждению опасной инфекции в Орловской области. По его словам ситуация на контроле.
- Приняты все необходимые профилактические и противоэпидемические меры, направленные на недопущение распространения вируса. Под наблюдением находятся все граждане, прибывшие из неблагоприятных по инфекции стран. На сегодня их 75 человек. Заболевших и инфицированных нет, - написал Андрей Клычков в своих социальных сетях.
Смотрите прямой эфир главы региона и задавайте вопросы в его Инстаграме - здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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