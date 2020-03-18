В Орле продолжают чистить ливневые канализации
В Орле продолжается работа по прочистке ливневых канализаций. До мая рабочие освободят от песка и мусора ливневки на Комсомольской улице и Металлургов.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Работа запланирована на участке Карачевского шоссе до улицы 1-й Посадской и от улицы Космонавтов до выпуска за ТЦ "Европа". На одном из участков же работа сейчас приостановлена.
- Работы канало-промывочной спецтехники на участке ул. Комсомольской между переулком Дарвина и Карачевским шоссе приостановлены до тех пор, пока бригада ООО "Спецстроймонтаж" вручную не удалит из трубопровода скопившиеся за зиму камни и булыжники, - поясняют в горадминистрации.
После прочистки состоится проверка пропускной способности ливневок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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