В колониях и СИЗО Орловской области запретили свидания
В колониях и следственном изоляторе Орловской области запретили свидания. Такую меру решено было принять в связи с профилактикой инфекции COVID-19 - коронавируса.
Приказ ФСИН России вступил в силу 16 марта, действовать он будет до особого указания.
- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, будет организована их госпитализация в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Родственников осужденных и подследственных просят отнестись к такой мере с пониманием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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