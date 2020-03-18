2020-03-18T16:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В колониях и СИЗО Орловской области запретили свидания

Такую меру ввели из-за профилактики COVID-19 - коронавируса
Ольга СУПОНЕВА
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Родственников осужденных просят отнестись к вынужденной мере с пониманиемРодственников осужденных просят отнестись к вынужденной мере с пониманиемФото: Ольга СУПОНЕВА
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В колониях и следственном изоляторе Орловской области запретили свидания. Такую меру решено было принять в связи с профилактикой инфекции COVID-19 - коронавируса.

Приказ ФСИН России вступил в силу 16 марта, действовать он будет до особого указания.

- В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, будет организована их госпитализация в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

Родственников осужденных и подследственных просят отнестись к такой мере с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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