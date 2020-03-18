2020-03-18T16:42:08+03:00
Происшествия

"Форд Фокус" улетел в кювет на орловской трассе

Тридцатилетний водитель легковой иномарки получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области в очередной раз автомобиль оказался в кювете. Накануне поздним вечером, 17 марта, водитель "Форда" не справился с управлением и вылетел на своем авто с дороги.

Все случилось примерно в половине одиннадцатого на дороге "Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое". В полиции озвучили предварительную информацию об аварии.

Фото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото с места аварии: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Водитель не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, водитель был доставлен в медицинское учреждение, после оказания необходимой помощи отпущен домой, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники ГИБДД работали на месте происшествия. Сейчас они устанавливают все детали случившегося. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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