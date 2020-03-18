Орловская спецавтобаза начинает ямочный ремонт горячим асфальтобетоном

18 Март 2020 2020-03-18T16:16:03+03:00

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В ближайшую неделю МУП «Спецавтобаза» перейдет на ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. Об этом на рабочем совещании в администрации Орла сообщил Евгений Гришин, руководитель управления городского хозяйства и транспорта.

На данный момент ямочный ремонт литым асфальтом прошел на 29 улицах - Пушкина, 60-летия Октября, Тульской, Герцена, Алроса, генерала Ковалева, Раздольной, Комсомольской, Емлютина, Васильевской, генерала Родина, 1-ой Посадской, Пионерской, Спивака, Колхозной, Авиационной, 8 марта, Красноармейской, Лескова, Бурова, Октябрьской, Красном мосту, Новосильском, Болховском, Наугорском, Московском и Карачевском шоссе, а также площади Поликарпова и переулке Маслозаводском.

При переходе на горячий асфальтобетон к работе привлекут ещё шесть бригад (сейчас работают две). Комплексный ремонт 11 улиц по контракту должен начаться с 1 мая, однако на 3 из них уже идет кронирование деревьев. Речь идет об улицах Автовокзальная, Тульской и 5 Августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU