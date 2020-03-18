2020-03-18T14:06:35+03:00
Общество

В Орле для сирот приобрели 71 квартиру в новостройках

Всего на учете в областном центре 320 детей, оставшихся без родителей
Наталья Меркулова
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В Орле для сирот приобрели 71 квартиру в новостройкахВ Орле для сирот приобрели 71 квартиру в новостройкахФото: Архив "КП"
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18 марта в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. Чиновники и депутаты обсудили ситуацию с обеспечением жильем сирот.

По официальным данным, сейчас на очереди находятся 320 детей, оставшихся без родителей. В этом году для 71 человека из них уже приобретены квартиры в новостройках на общую сумму 109 миллионов 680 тысяч 991 рубль.

В результате торгов, чиновники получили экономию, что поможет в скором времени купить еще 2 или 3 квартиры.

- Однако проблема с обеспечением жильем по-прежнему остается серьезной. В жилье нуждается 200 человек. Чтобы купить им квартиры нужно еще 300 млн рублей, - рассказала Ольга Садовникова, начальник жилищного отдела администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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