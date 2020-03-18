2020-03-18T15:20:55+03:00
Общество

В Орловской области назвали имена лучших народных дружинников

За почетное звание поборолись 14 человек
Наталья Меркулова
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Фото пресс-службы губернатора Орловской областиФото пресс-службы губернатора Орловской области
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13 марта в Орле подвели итоги ежегодного региональный конкурса среди народных дружинников и народных команд по охране правопорядка. На этот раз своими достижениями поделились 14 человек и 10 дружин.

Конкурсная комиссия проверила показатели работы общественных формирований и количество раскрытых с их участием преступлений.

В итоге в номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности» первое место было присвоено команде города Ливны. Второе место досталось народной дружине Заводского района города Орла, а третье –Мценску.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в номинации «Лучший народный дружинник» первое место завоевала Ирина Михлина (народная дружина Железнодорожного района Орла), второй стала Антонина Прокопова (народная дружина «Патриот» Колпнянского района), третье место занял Владимир Сысоев (народная дружина Заводского района Орла).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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