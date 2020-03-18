2020-03-18T12:57:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Усадьбу-заповедник Тургенева Спасское-Лутовиново закрыли на карантин

С 17 марта музей недоступен для посетителей
Ольга СУПОНЕВА
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Музей закрыт на неопределенный срок по приказу Министерства культуры РФМузей закрыт на неопределенный срок по приказу Министерства культуры РФФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области продолжаются профилактические мероприятия, цель которых - не допустить распространение коронавируса. Так, музей-заповедник Спасское-Лутовиново закрыли на карантин.

Усадьба Тургенева не принимает гостей со вчерашнего дня, 17 марта. Каков срок карантина - пока что не ясно. Закрыли музей по приказу Минкульта РФ.

- Мы вынуждены приостановить допуск посетителей и отменить прием и обслуживание экскурсионных групп и туристов. Мы просим вас с пониманием отнестись к необходимости введения ограничений в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, - сообщили в музее-заповеднике И.С. Тургенева.

По данным регионального Роспотребнадзора от 17 марта, в регионе нет зафиксированных случаев инфекции COVID-19. Под наблюдением находится более 80 человек: все они вернулись из-за границы с признаками ОРВИ, которые могут быть и симптомами коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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