2020-03-18T11:21:20+03:00
Происшествия

Орловец напился, проткнул колеса и разбил стекло чужого "Мерседеса"

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Поймать вредителя удалось по горячим следамПоймать вредителя удалось по горячим следамФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Ответственность по нему светит 50-летнему жителю Мценска, который будучи под мухой проткнул колеса и разбил лобовое стекло на чужом фургоне.

В полицию за помощью обратилась владелица "Мерседеса". Женщина рассказала в каком состоянии обнаружила свою машину, припаркованную во дворе многоэтажки. Все четыре колеса были повреждены, ветровое стекло разбито. Оперативники взялись за розыск вредителя: опросили свидетелей, посмотрели записи с камер.

- В результате, в течение дежурных суток был установлен 50-летний местный житель, причастный к повреждению автомобиля. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил более 40 тысяч рублей, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас расследование продолжается. Дебошир же под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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