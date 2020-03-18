2020-03-18T10:34:13+03:00
Общество

Сад Памяти высадят в Орле в честь героев Великой Отечественной

Саженцы обретут свое постоянное место 15 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле появится Сад Памяти. Он станет символичной данью памяти героев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Орел присоединится к Всероссийской акции "Сады Памяти" - в других городах страны также высадят молодые деревца. В областном центре акция пройдет 15 апреля, присоединиться к не может любой желающий. Место проведения - набережная Дубровинского (в районе домов №№94 и 96).

- Шефство над Садом Памяти возьмет общественная организация "Волонтеры Победы", которая совместно с Фондом памяти полководцев Победы выступает организатором акции, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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