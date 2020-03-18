Орловские храмы начали профилактику коронавируса во время богослужений

18 Март 2020 2020-03-18T10:13:46+03:00

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В Орловской области начали активно вести профилактику распространения коронавируса во всех общественных учреждений. Не остались в стороне и храмы. В регионе начала действовать инструкция от Московской Патриархии.

Богослужения и церковные таинства будут совершаться по обычному расписанию, но санитарная обработка помещений и специальной утвари станет чаще. Так во время причастия после каждого человека лжицы (небольшие ложечки) будут протирать спиртом и мыть, а «запивку» давать индивидуально в одноразовой посуде.

Кроме того, прихожанам рекомендуют воздерживаться от лобзания Чаши и креста по окончании Божественной литургии и других служб. Иконы в храмах будут протирать дезинфицирующим раствором.

Сами священнослужителям рекомендовали воздерживаться от преподания руки для целования, использовать во время церковных ритуалов одноразовые перчатки, бумажные салфетки, ватные палочки и делать проветривания.

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ИСТОЧНИК KP.RU