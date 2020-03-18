В Ливнах сгорел автомобиль
В Орловской области накануне, 17 марта, спасатели выезжали на тушение легковой машины. "ВАЗ" полыхал в городе Ливны.
На телефон пожарной службы позвонили очевидцы около трех часов дня. Спасатели прибыли на место, на улицу Щербакова. Оказалось, полыхает "ВАЗ 2115", проще "Пятнадцатая". Бороться с пламенем помогали двое добровольцев.
- В результате пожара в автомобиле выгорел салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без жертв и пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU