В Ливнах сгорел автомобиль

18 Март 2020 2020-03-18T10:00:53+03:00

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В Орловской области накануне, 17 марта, спасатели выезжали на тушение легковой машины. "ВАЗ" полыхал в городе Ливны.

На телефон пожарной службы позвонили очевидцы около трех часов дня. Спасатели прибыли на место, на улицу Щербакова. Оказалось, полыхает "ВАЗ 2115", проще "Пятнадцатая". Бороться с пламенем помогали двое добровольцев.

- В результате пожара в автомобиле выгорел салон. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без жертв и пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU