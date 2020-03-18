2020-03-18T09:31:39+03:00
Общество

В Орле мошенники вновь начали охоту на пенсионеров

Под видом сотрудников Пенсионного фонда аферисты предлагают пожилым людям разные блага
Ольга СУПОНЕВА
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Пожилых жителей региона просят быть бдительными и не доверять незнакомцамПожилых жителей региона просят быть бдительными и не доверять незнакомцамФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле мошенники вновь начали охоту на пенсионеров. Аферисты находят предлоги, чтобы пробраться в жилища к пожилым людям: говорят, что нужно менять старые деньги на новые и сулят прибавку к пенсии.

Один из подобных случаев произошел на днях в Советском районе города. Пожилой женщине, проживающей в одном из домов по улице Горького, позвонила незнакомка и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она рассказала, что в доме сейчас идет обмен купюр на новые из-за деноминации рубля, а также посулила пенсионерке плюсом 950 рублей к пенсии и сухой паек. А еще лже-работница ПФР попросила пожилую собеседницу никуда не звонить и не занимать телефон: якобы им нужно будет держать связь. Но орловчанка оказалась бдительной.

- Пенсионерка позвонила в Пенсионный фонд, чтобы уточнить, ходят ли сотрудники ПФР по домам и действительно ли пенсионерам положены обещанные блага. Разумеется, в Управлении ПФР женщине объяснили, что ее собеседница – очередная мошенница, и что ни в коем случае не стоит подписывать никаких заявлений и уж тем более менять деньги у визитеров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления ПФР в Орловской области.

На этот раз все закончилось благополучно. Но в ПФР призывают орловцев быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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