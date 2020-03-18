В Орле автобусы начнут обрабатывать дезинфицирующими средствами

18 Март 2020 2020-03-18T10:15:06+03:00

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17 марта городские власти провели встречу с перевозчиками, обслуживающими в Орле маршруты общественного транспорта. Главным вопросом совещания стала профилактика коронавируса и ОРВИ.

Уже сегодня водители автобусов должны приступить к обработке салонов дезинфицирующими средствами. Такие рекомендации дают специалисты регионального Роспотребнадзора.

- Полную дезинфекцию салонов будут проводить дважды в день — перед утренними и вечерними часами пик. Кроме того, на конечных остановках, водители будут тщательно протирать поручни, двери и другие поверхности, к которым часто прикасаются люди, - пояснил Евгений Гришин, замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU