2020-03-17T17:56:11+03:00
Происшествия

Орловец украл колеса от детской коляски

Позарился на чужое добро, оставленное на ночь в подъезде
Ольга СУПОНЕВА
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Уголовное дело возбуждено по статье "Кража"Уголовное дело возбуждено по статье "Кража"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловские полицейские завели уголовное дело о краже колес с детской коляски. Жительница города оставила свое имущество на ночь в подъезде, а утром обнаружила пропажу.

Инцидент случился в Орловском районе. В местный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже, она рассказала полицейским о своей проблеме. Стражи правопорядка взялись за розыск возможного похитителя и в скором времени установили его.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 40-летнего жителя Кромского района, причастного к имущественному преступлению. Мужчина временно проживает в Орле. У него было изъято похищенное имущество, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Сейчас ведется дознание, а мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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