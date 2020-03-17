Орловец украл колеса от детской коляски
Орловские полицейские завели уголовное дело о краже колес с детской коляски. Жительница города оставила свое имущество на ночь в подъезде, а утром обнаружила пропажу.
Инцидент случился в Орловском районе. В местный отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже, она рассказала полицейским о своей проблеме. Стражи правопорядка взялись за розыск возможного похитителя и в скором времени установили его.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 40-летнего жителя Кромского района, причастного к имущественному преступлению. Мужчина временно проживает в Орле. У него было изъято похищенное имущество, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Сейчас ведется дознание, а мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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ИСТОЧНИК KP.RU