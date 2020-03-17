Орловские лесничества пополнятся новой техникой
В Орловской области учреждения лесного профиля пополнятся новой техникой. Еще несколько тракторов, а также легковых автомобилей закупят для них в этом году.
Об этом сообщили в региональном правительстве. Технику приобретут в рамках национального проекта "Экология", а точнее его региональной программы "Сохранение лесов". Стоимость пять тракторов составила 8,6 миллиона рублей.
- Кроме того, 11 новых легковых автомобилей на общую сумму более 5,7 млн рублей будет приобретено для государственных лесных инспекторов. Автотранспорт закупается в рамках исполнения переданных полномочий в сфере лесных отношений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU