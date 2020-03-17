Орловские коммунальщики пообещали активнее бороться с пылью в городе
Городские улицы начали подсыхать после дождя и снега на минувших выходных и город вновь погрузился в клубы пыли. Об этой проблеме поговорили сегодня на рабочем совещании в администрации Орла.
На данный момент, по информации директора Спецавтобазы Сергея Яковенко, город убирают 23-25 машин ночью и 27-30 днем. В ручном труде задействованы 84 человека.
- Уборка смета и его вывоз проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта, - пояснил Сергей Яковенко.
Однако глава горадминистрации призвал коммунальные службы усерднее бороться с пылью и мусором, скопившихся за зиму в прилотковой части дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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