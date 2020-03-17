17 Март 2020 2020-03-17T16:45:49+03:00

Орловские коммунальщики пообещали активнее бороться с пылью в городе. Фото: пресс-служба администрации Орла

Уборку будут проводить в ночное время

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Городские улицы начали подсыхать после дождя и снега на минувших выходных и город вновь погрузился в клубы пыли. Об этой проблеме поговорили сегодня на рабочем совещании в администрации Орла.

На данный момент, по информации директора Спецавтобазы Сергея Яковенко, город убирают 23-25 машин ночью и 27-30 днем. В ручном труде задействованы 84 человека.

- Уборка смета и его вывоз проводятся преимущественно в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта, - пояснил Сергей Яковенко.

Однако глава горадминистрации призвал коммунальные службы усерднее бороться с пылью и мусором, скопившихся за зиму в прилотковой части дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU