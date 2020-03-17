2020-03-17T13:59:34+03:00
Общество

Орловские школы не уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

До начала весенних каникул занятия будут проходить в штатном режиме
Наталья Меркулова
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Орловские школы не уйдут на дистанционное обучение из-за коронавирусаОрловские школы не уйдут на дистанционное обучение из-за коронавирусаФото: Архив "КП"
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Сегодня, 17 марта, на рабочем совещании в горадминистрации обсудили ситуацию с профилактикой коронавируса в Орле. Напомним, на данный момент под надзором медиков в регионе находятся 82 человека.

Однако специалисты советуют не паниковать - эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже, чем по ЦФО и России в целом. Не понадобится и перевод школьников на дистанционное обучение.

- Сейчас в городе работают все школы, хотя из-за простудных заболеваний занятия отменены в 177 классах. Мы проводит в образовательных учреждения дополнительные меры санитарной обработки, проверяем работу вентиляции и частоту использования обеззараживающих ламп, - рассказал Александр Шатохин, начальник управления образования администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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