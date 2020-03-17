Орловские школы не уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса
Сегодня, 17 марта, на рабочем совещании в горадминистрации обсудили ситуацию с профилактикой коронавируса в Орле. Напомним, на данный момент под надзором медиков в регионе находятся 82 человека.
Однако специалисты советуют не паниковать - эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже, чем по ЦФО и России в целом. Не понадобится и перевод школьников на дистанционное обучение.
- Сейчас в городе работают все школы, хотя из-за простудных заболеваний занятия отменены в 177 классах. Мы проводит в образовательных учреждения дополнительные меры санитарной обработки, проверяем работу вентиляции и частоту использования обеззараживающих ламп, - рассказал Александр Шатохин, начальник управления образования администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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