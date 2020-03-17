Дом на Октябрьской в Орле ждет капитальный ремонт

17 Март 2020 2020-03-17T13:38:33+03:00

Здание уже не первый год вызывает опасения у горожан из-за обрушающейся штукатурки

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Уже не первый год горожане бьют тревогу – идти вдоль дома №50 по Октябрьской улице в советском районе Орла небезопасно, в любой момент на голову может прилететь кусок штукатурки или кирпич. Пока дело с мертвой точки не сдвинулось, активисты ОНФ решили официально обратиться к чиновникам с просьбой отремонтировать хотя бы фасад.

Сегодня, 17 марта, этот вопрос подняли на рабочем совещании в горадминистрации. Как рассказал представитель фонда капитального ремонта, в этом году дом отремонтируют.

Уже составлена проектно-сметная документация. Теперь предстоит отправить ее на экспертизу, затем пройдут торги по выбору подрядчика. Решение этих вопросов займет около месяца.

Пока же единственное, что можно сделать– натянуть вдоль фасада сигнальную ленту.

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ИСТОЧНИК KP.RU