2020-03-17T13:38:33+03:00
Общество

Дом на Октябрьской в Орле ждет капитальный ремонт

Здание уже не первый год вызывает опасения у горожан из-за обрушающейся штукатурки
Наталья Меркулова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Уже не первый год горожане бьют тревогу – идти вдоль дома №50 по Октябрьской улице в советском районе Орла небезопасно, в любой момент на голову может прилететь кусок штукатурки или кирпич. Пока дело с мертвой точки не сдвинулось, активисты ОНФ решили официально обратиться к чиновникам с просьбой отремонтировать хотя бы фасад.

Сегодня, 17 марта, этот вопрос подняли на рабочем совещании в горадминистрации. Как рассказал представитель фонда капитального ремонта, в этом году дом отремонтируют.

Уже составлена проектно-сметная документация. Теперь предстоит отправить ее на экспертизу, затем пройдут торги по выбору подрядчика. Решение этих вопросов займет около месяца.

Пока же единственное, что можно сделать– натянуть вдоль фасада сигнальную ленту.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские коммунальщики пообещали активнее бороться с пылью в городе
Водовод на Высоковольтной улице в Орле сделают до 10 апреля
Орловские школы не уйдут на дистанционное обучение из-за коронавируса
Дом на Октябрьской в Орле ждет капитальный ремонт
В Орловской области подорожали чай, соль, вермишель и картошка
Ремонт дворов в Орле начнется в апреле
Центр защиты прав потребителей разъясняет
«Застолбили» место: в администрации Орла поспорили из-за машин на площади Жукова
На нескольких улицах Северного района Орла до вечера отключили воду
В Орле из-за коронавируса под наблюдением находится более 80 человек
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В орловском поселке пьяный водитель "ВАЗа" сбил женщину на переходе
В Орле сгорел заброшенный дом