В Орловской области подорожали чай, соль, вермишель и картошка

17 Март 2020 2020-03-17T13:39:58+03:00

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В Орловской области подорожали чай, соль, вермишель и картофель. Данные о средних ценах на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в феврале месяце привел региональный орган статистики.

Согласно информации Орелстата, в сравнении с январем в феврале подорожал ряд товаров: баранина с 389 до 396 рублей, черный чай с 757 до 761 рубля за килограмм, соль с 13 рублей 02 копеек до 13 рублей 57 копеек, вермишель с 66 рублей до 70,5 рублей, лук с 23,7 до 24,1 рублей. На несколько копеек подорожали мука и хлеб, морковь, картофель.

Впрочем, другие продукты напротив потеряли в цене в феврале. В их число входит мясо: говядина в среднем подешевела на 1 рубль (цена в феврале 349,6 рублей), свинина с 235 рублей подешевела до 228, куры со 138,3 до 133,8 рублей. Дешевле стала в феврале и рыба, по данным статистиков стоимость ее снизилась со 160 до 157 рублей. Упали цены и на другие продовольственные товары. Это сливочное и подсолнечное масло, молоко, куриные яйца и сахар, пшено, гречневая крупа, капуста и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU