2020-03-17T13:20:50+03:00
Общество

Ремонт дворов в Орле начнется в апреле

Рабочие приступят к благоустройству, если позволит погода
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле подрядчики готовы приступить к ремонту дворов в апреле месяце. Почти для всех 65 объектов, которые планируется привести в порядок в 2020-м году, нашли подрядчиков.

Речь о грядущем ремонте шла сегодня, 17 марта, на планерке в администрации города. В настоящее время для 65 дворов (из основного списка) найдены подрядные организации для 61. в ближайшее время торги состоятся для оставшихся территорий. По словам Сергея Костикова, начальника Управления капитального строительства, сейчас уже заключаются договора. И если позволит погода, то работа начнет кипеть с 1 апреля. Должны включиться в работу и управляющие компании.

- Глава администрации обратил внимание своих заместителей по территориям на взаимодействие с управляющими компаниями (УК). Они тоже должны включиться в работу: привести в порядок цоколь, входные группы, опилить деревья и пр. Работы, производимые подрядчиками и УК, необходимо синхронизировать, - отметили в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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