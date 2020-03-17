Центр защиты прав потребителей разъясняет

17 Март 2020 2020-03-17T13:00:40+03:00

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В настоящее время по различным оценкам за рубежом проживает около 30 млн российский граждан. При этом они лишаются права на пенсионное обеспечение. Пенсионный фонд России выплачивает пенсию свыше 328 тыс. граждан, проживающих в 128 странах мира. С рядом государств подписаны соглашения, поэтому условия пенсионного обеспечения могут отличаться в зависимости от той станы, в которую переезжает гражданин.

Что касается порядка назначения пенсии после переезда за границу на постоянное место жительства, то в настоящий момент подать заявление о назначении пенсии можно в любом отделении фонда вне зависимости от адреса регистрации человека. Кроме этого действует принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Согласно данным Пенсионного фонда России, россияне, проживающие за границей, имеют право на получение: страховых пенсий, пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных), связанные с трудовой деятельностью (ядерщикам, летчикам, шахтерам, за особые заслуги). Кроме этого, если российские ветераны Великой Отечественной войны живут за границей, они получают положенные им дополнительные ежемесячные выплаты.

Важным отличием пенсионеров, проживающих за рубежом, от пенсионеров, проживающих на родине, является право получать пенсию не на карту "МИР". Им ее могут перечислять на карты VISA и MasterCard.

Пенсионерам, проживающим за рубежом, также не индексируют пенсии в случае, если они продолжают трудовую деятельность. После ее прекращения они должны предоставить в ПФР документ, который подтвердит факт увольнения. И тогда их пенсия будет проиндексирована.

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