2020-03-17T13:19:50+03:00
Общество

«Застолбили» место: в администрации Орла поспорили из-за машин на площади Жукова

Городские власти планируют убрать с общественных территорий транспорт, который не используется по назначению
Наталья Меркулова
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Сегодня, 17 марта, на планерке в городской администрации обсудили готовность Орла к ремонту дворовых территорий. Как оказалось, одним из моментов, который придется решать подрядчикам – получить свободный доступ к объектам.

Дело не только в припаркованных во дворах авто «на ходу», но и машин, которые годами стоят возле домов без госномеров, колес и собирают под собой грязь и мусор. Глава горадминистрации Александр Муромский поручил своим подчиненным разобраться с ситуацией и создать условия для беспрепятственной работы рабочих бригад.

Однако в процессе обсуждения выяснилось, что проблема с автомобиля, которые никто не использует, касается не только орловских дворов, но и центра города. В частности, площади Жукова возле стадиона им. Ленина.

- Здесь машины годами стоят со спущенными колесами, занимают место. Под ними уже трава растет. Позорище. А все потому, что с их помощью народ «застолбил» место на ярмарке выходного дня, - рассказал депутат облсовета Виталий Рыбаков.

Мэр Орла Василий Новиков в свою очередь поддержал народного избранника, потребовав с глав районных администраций убрать старые машины и разобраться с их владельцами.

- Постановление об эвакуации бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств есть, порядок действий установлен. Но, к сожалению, он не работает из-за нехватки денежных средств, финансирование на данный вид работ нет, - пояснил Юрий Студенников, глава Заводского района города.

Несмотря на это, вопрос с бесхозным транспортом обещали поднять вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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